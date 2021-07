Materazzi: “Italia, quando abbiamo tutti contro siamo più forti. Come a Dortmund…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport per parlare di Inghilterra-Italia, Materazzi ricorda Germania-Italia 0-2 del 2006

"Certo. Perché, al Westfalenstadion la Germania non si sentiva imbattibile? Non era il Mondiale che giocavano in casa, non dovevano vincere per forza? Eppure io me le ricordo le facce dei tedeschi nel tunnel prima di entrare in campo: bianche, più delle maglie che avevano addosso. E noi ce lo urlavamo fra noi: “Hanno paura, hanno paura!”. E ce l’avevano davvero: il factotum che ci aveva seguito per tutto il Mondiale, e capiva la loro lingua, ci traduceva quello che si dicevano: sentivano la pressione".