Materazzi: “Mou? Sarebbe stato peggio alla Juve o al Milan. Due anni fa…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , Marco Materazzi commenta il ritorno di José Mourinho nel campionato italiano. Lo Special One sarà il prossimo allenatore della Roma. "Mi sarei meravigliato di più se fosse andato alla Juve. Ci avrebbe pensato molto di più. Di sicuro per gli interisti se avesse scelto Juve o Milan sarebbe stato peggio: così credo che lo capiranno, per il tanto che ha fatto per l’Inter".

"Se non tutto, tantissimo. Da un paio di anni non è all’altezza del suo valore, ma non è abbastanza per metterlo in dubbio, quel valore. Però ora deve dimostrarlo".