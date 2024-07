Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale, nel corso dell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche della scelta di Lautaro Martinez di legarsi ulteriormente ai colori nerazzurri, a differenza di altri che hanno preso strade diverse: "Legarsi al club fino al 2029 è un chiaro segnale di attaccamento alla causa. È il nostro capitano ed è un interista vero, non come qualcun altro che si è riempito la bocca di queste parole e poi ha firmato per altre società".