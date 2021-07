Materazzi: “Conte, lavoro da 10 e lode: vorrei essere io al posto di Inzaghi”

Le parole dell'ex difensore dell'Inter e della Nazionale durante la presentazione del prossimo calendario di Serie A

“ Vorrei essere io al posto di Inzaghi, è un bel passaggio da Conte . A parte Hakimi il direttore non ha venduto nessuno, prende una squadra importante, è una bella opportunità. Alla Lazio ha avuto risultati incredibili, era lì da 22 anni, ora arriva in un ambiente che è cresciuto tanto grazie al direttore e alla società ed è rinata dalle macerie del nostro gruppo. Siamo una squadra e società solida dove Conte ha fatto un lavoro da 10 e lode. Spero Inzaghi possa raccogliere i risultati”.

“Mourinho in Serie A alla Roma? Sensazione strana, sappiamo quello che ha dato all’Inter come società, pubblico, tutto. Si è preso una bella gatta, ha tre anni, ma non lo vedo come uno che vuole vincere alla fine. Avrà avuto garanzie, Roma è una piazza difficile e bellissima. Spero continui anche tra 3 anni col vespino. Tutti gli allenatori che sono tornati fanno bene al calcio italiano. Allegri, Sarri, Spalletti, Mourinho, è bello perché vuol dire che il campionato è bello e daranno una bella spinta sotto tutti i punti di vista. Mi mancherà Gattuso per quello che ha fatto anche l’anno scorso”.