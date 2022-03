Materazzi: “Essere nella Hall of Fame è un orgoglio. Inter? Deve ritrovare la giusta forma”

New entry della Hall of Fame dell'Inter, Marco Materazzi è questa sera ospite del club nerazzurro a San Siro

New entry della Hall of Fame dell'Inter, Marco Materazzi è questa sera ospite del club nerazzurro a San Siro in occasione della sfida contro la Salernitana. Ecco le sue parole a Sky Sport prima del match:

"Sempre un piacere tornare, visto che mi fanno sentire a casa. L'Inter è partita senza i favori del pronostico, ha dimostrato di saper giocare a calcio. Fino al 75' del derby ha dominato, poi nelle ultime partite non aveva la giusta benzina e forse fortuna. Hall of Fame? Per chi è diventato interista e ha difeso questi colori sul campo non c'è sensazione più bella. Se vedo i nomi di chi c'è già mi viene la pelle d'oca, fino a 24 anni giocavo in categorie inferiori. Bergomi, Zanetti, Facchetti: stare accanto a loro è per me un motivo d'orgoglio".