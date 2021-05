Materazzi: “Uno scudetto dell’Inter ne vale 4 o 5 da un’altra parte. Me lo godo”

L'ex difensore nerazzurro esulta per la conquista del titolo da parte degli uomini di Conte: "Vincere era un obbligo"

Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, esulta per la conquista dello scudetto da parte dei nerazzurri. E, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, non ha perso l'occasione per lanciare una frecciatina agli avversari: "Me lo godo perché ho detto dal primo giorno che era un "obbligo" vincerlo. E perché ogni scudetto dell'Inter ne vale 4 o 5 di quelli degli altri...".