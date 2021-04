Materazzi: “Superlega? Una provocazione. Inter forte grazie a Conte: non ha difetti”

Le dichiarazioni dell'operatore di mercato, Matteo Materazzi, a TuttoMercatoWeb sull'Inter di Conte e sulle questione Superlega

Matteo Materazzi , agente e operatore di mercato, ha rilasciato un'intervista a TuttoMercatoWeb: " La SuperLega ? Credo sia stata una provocazione per ottenere più soldi dalla UEFA, il mondo del calcio ha risposto in modo duro e credo che nessuno dei fondatori si aspettasse una reazione del genere".

"Si potrebbe fare ma non può essere un campionato. Si potrebbe creare una sorta di Coppa Intercontinentale tra club europei. Magari a Dubai nel periodo invernale. Ma la Serie A e la Champions non si toccano. Siamo arrivati ad un punto dove i grandi club vogliono fare qualcosa di diverso. Però, perché precludere la possibilità di fare gli altri campionati?".

Mercato: come sarà quello estivo?

"Ultimamente stanno arrivando. Datati, ma arrivano. Il livello si è alzato. Le squadre sono importanti, l’Inter è fortissima, così come la Juve o il Milan".

"L’Inter è troppo forte anche mentalmente. Merito del suo allenatore. Per quanto riguarda la Juve non voglio dare colpe a Pirlo. Ma doveva succedere che un’altra squadra vincesse il campionato. L’Inter è quadrata, non ha difetti".