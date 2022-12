Materazzi: “Oggi tifo Marocco. Spero vinca l’Argentina. 2006? Mi tranquillizzai quando…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Materazzi ha parlato di Francia-Marocco. A proposito della squadra di Deschamps, l'ex Inter dichiara: "Hanno tutto: tecnica e fisico, come nel 2006. Quindi bisogna cercare di limitarli, resistere, allungare la parti- ta e magari sfruttare il momento in cui possono concedere qual- cosa. Però Deschamps è un allenatore umile: non gli interessa giocare bene, vuole vincere. E infatti nel 2018 in Russia vinse. Il Marocco ha uno straordinario esempio in campo: Amrabat copre ogni passaggio, si abbassa molto e fa un lavoro utilissimo".