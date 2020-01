Materazzi vittima della nuova edizione de Le Iene e diventa una furia: ecco perché

Dal prossimo 13 febbraio andranno in onda le nuove puntate de Le Iene, nota trasmissione di Italia Uno. Spesso in passato gli inviati più dispettosi della tv hanno messo nel mirino vip e calciatori: in tanti sono finiti vittima dei loro scherzi. Alcuni anche clamorosi. Questa volta hanno fatto arrabbiare e molto un ex Inter, Marco Materazzi. Come? Se c’è una cosa che lui ama molto, ovviamente oltre alla sua famiglia, è il loro cagnolino.

Lo porta ogni settimana nello stesso negozio per farlo lavare. Il negozio per animali ha assunto un nuovo dipendente, un ruolo che ha interpretato uno youtuber perché nessun attore ha voluto fare lo scherzo all’ex difensore nerazzurro. Ad un certo punto il suo cagnolino nero gli viene riconsegnato colorato di bianco. La furia di Matrix è incontenibile, serve l’intervento di un bodygard messo lì appositamente dalla produzione del programma che aveva previsto la reazione dell’ex giocatore. Bel fegato.

(Fonte: Il Giornale)