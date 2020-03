La battuta di Matri sugli allenamenti di Conte. “E a Tonali dico vai alla Juve”

Alessandro Matri in una lunga intervista concessa a TuttoSport nella quale parla della sua carriera, del suo futuro e del momento che sta vivendo tutta Italia a causa del coronavirus. Vive a Milano insieme alla compagna Federica Nargi e alle loro due bimbe, Sofia di 4 anni e Beatrice di un anno.

E dice: «Stare dietro alle piccole ventiquattro ore al giorno è molto bello, ma pure tosto… Quasi come un allenamento dei tempi di Conte (ndr.ride)». Certe cose non cambiano mai, vero mister? E già.

Era ai tempi della Juve, la squadra che secondo lui il suo compagno Tonali dovrebbe sposare la causa bianconera: «A Sandro direi così: “Vai subito, non ci pensare nemmeno”. Per come ho vissuto la Juventus io, posso solo consigliarla come esperienza. Nei mesi scorsi non mi ha domandato nulla e lo capisco. Tutti parlano di lui, ma nonostante ciò Tonali è riuscito a godersi la prima stagione in serie A con serenità». Sul giocatore del Brescia ci sono anche Inter, PSG e City.

(Fonte: TS)