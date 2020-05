Matri: “Ho rescisso il contratto col Brescia. Conte un fenomeno. Il gol all’Inter…”

Alessandro Matri, ex giocatore di Cagliari, Milan e Juventus, ha rescisso il suo contratto con il Brescia e ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato: «A gennaio ho deciso così, credo che smetterò perché non voglio essere sopportato», ha detto. E ha aggiunto anche: «Sono una proposta importantissima mi avrebbe fatto cambiare idea, di proposte ne sono arrivate poche quindi ho deciso così». Ha parlato anche dei suoi allenatori e si è riferito ad Antonio Conte, attuale tecnico dell’Inter: «Allegri è il mio padre calcistico. Mi ha sempre trasmesso fiducia e mi ha fatto rendere al meglio. Lo ho avuto al Cagliari, al Milan e a Torino. Poi ho avuto la fortuna di allenarmi anche con mister Conte che credo sia un altro fenomeno calcistico. Anche con De Zerbi ho avuto un bel rapporto di stima. Allegri non adatta il giocatore al suo modulo, ma sfrutta le caratteristiche dei suoi giocatori e credo sia quello che li fa rendere meglio».

Ha inserito tra i suoi gol più belli anche un gol segnato all’Inter: «Nei primi sei mesi in cui sono arrivato alla Juve ho segnato ai nerazzurri il gol dell’1-0. Era il primo Juve-Inter, dopo quanto successo con Calciopoli, vincemmo a Torino e segnare in quella gara per me è stato fondamentale. E di una bellezza incredibile».

(Fonte: SS24)