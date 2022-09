Matri: ”Handanovic uno dei leader dell’Inter, spesso criticato ma finora…”

Intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Udinese-Inter, Alessandro Matri, opinionista, ha parlato così del match: ''L'Udinese è la sorpresa del campionato, bravo Sottil a semplificare il gioco della squadra e geniale a spostare Pereyra come quinto di destra. L'Udinese segna tanto e subisce poco, è un bel test per l'Inter''

''Gosens sta faticando ad avere continuità, per un giocatore del genere, fare 2-3 partite consecutive può far bene. Secondo me Inzaghi è andato sul sicuro, l'Udinese può fare male in contropiede. Brozovic e Barella sono i leader ma lo sono anche Lautaro e Handanovic, spesso criticato e molte volte preso di mira ma mi dà certezze, non ha fatto male e ha dato grandi risposte sul campo''