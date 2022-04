Matri: “Milan al di sopra delle aspettative. Calendario Inter? Niente tabelle”

L'ex attaccante ha parlato a DAZN della lotta scudetto e ha spiegato che la squadra rossonera deve crederci perché è più avanti

«Perché il Milan deve credere nello scudetto? Perché è prima in classifica e mancano sei giornate. Deve crederci e pensare solo al suo percorso e non a quello delle rivali. Secondo me sta facendo un campionato al di sopra delle aspettative. Pioli sta facendo un lavoro enorme con tante assenze avute durante l'anno, non le ha fatte sentire e deve continuare così. Ha dalla sua una squadra che risponde alle sue richieste. Il Napoli è forte, è allenato da un tecnico importante, i suoi lo seguono, c'è del lavoro dietro a questa squadra e si sta vedendo. Sta facendo grandissimi cose. Se Interha calendario migliore? A me non piace fare le tabelle sulle gare prima che si giochino. Questo campionato racconta che si perdono punti importanti con le squadre che sono più in basso in classifica. Si tratta di una sfida che si azzera ogni domenica. Se il Milan avesse vinto con il Bologna, magari il campionato sarebbe già stato una questione chiusa».