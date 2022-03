Matri: “Napoli-Milan? Per entrambe campionato straordinario. Dico che l’Inter…”

Le parole dell'ex attaccante a proposito della lotta ai vertici del campionato di Serie A con le tre squadre impegnate

Alessandro Matri, ex attaccante, è intervenuto ai microfoni di Dazn a proposito della lotta scudetto prima di Napoli-Milan di stasera. Queste le sue considerazioni: “Vedendo il Milan ultimamente è venuto a mancare Ibrahimovic. Viene da tre pareggi consecutivi e anche nella partita con l’Udinese si è sentita l’assenza in campo di un leader. Ho visto un Milan che ha sprecato tanti palloni rispetto a quello che ci aveva abituato. Sono comunque dell’idea che il Milan stia facendo un campionato straordinario, così come il Napoli. Dire per chi è più importante la sfida di stasera è davvero difficile. L’unica cosa che mi viene da dire è che l’Inter fa il tifo per il pareggio”.