"A oggi è concentrato sull'Inter, ha da poco rinnovato. La sua avventura non è ai titoli di coda", sostiene Mattei

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Mattei, giornalista RAI, ha parlato così dell'indiscrezione che vedrebbe lo United intenzionato a provarci per Simone Inzaghi :

"Non credo che in questo momento ci siano ipotesi del genere, sono solo voci. A oggi è concentrato sull'Inter, ha da poco rinnovato. La sua avventura non è ai titoli di coda. Vedremo a fine anno la situazione. Anche se fosse vero, la proposta del Manchester di averlo subito è fantacalcio. Sarebbe stato più logico Allegri".