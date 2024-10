Come se non fosse già chiaro per chi conserva un minimo di lucidità. Simone Inzaghi ieri nell'incontro con gli inquirenti, ha spiegato - da persona informata sui fatti e non da indagato - che tipo di rapporto avesse col tifo organizzato e cosa ci fosse dietro quella telefonata con Marco Ferdico di cui tutti parlano. L'allenatore nerazzurro ha sempre e solo avuto una cosa in testa: che i tifosi facessero la propria parte in un finale di stagione con la posta in palio altissima.