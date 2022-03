Matthäus compie 61 anni, l’Inter: “Tuttocampista assoluto e trascinatore. Auguri Lothar”

Tanti auguri al pallone d’oro tedesco, 153 partite e 53 gol con la maglia nerazzurra

"Far parte di quella squadra è stato per me un gran divertimento e un grandissimo privilegio. Quando abbiamo sollevato la Coppa eravamo esaltati, felici per noi stessi e per i tifosi. Eravamo forti, ma soprattutto, eravamo un gruppo fantastico”.