Matthäus contro Guardiola: “Ha rubato la Champions al City e ai tifosi. La cosa peggiore…”

L'ex giocatore dell'Inter non è stato tenero nei confronti del tecnico del City

Lothar Matthäus non è stato tenero nei confronti di Pep Guardiola. Su Sky Deutschland, l'ex giocatore nerazzurro addossa tutte le colpe della sconfitta del city in finale di Champions al tecnico. "Pep e solo Pep ha fatto sì che il Manchester non arrivasse al successo".

"Con lo schieramento tattico che ha scelto per la finale ha rubato la Champions a club e tifosi. Ora deve accettare e ascoltare le critiche. Fare gli esperimenti in una finale è la cosa peggiore che un allenatore possa fare. È inspiegabile e incomprensibile. Guardiola ha indebolito la squadra perché voleva fare qualcosa di speciale, di sorprendente. In passato già gli era successo, ma in una finale deve mettere in campo i punti di forza della squadra, non deve provare qualcosa di nuovo per far vedere che riesce a fare cose che nessuno ha previsto".