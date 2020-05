Matthaus: “Bundes riapre? Può essere esempio. Haaland? Non vada subito al Real”

In un’intervista rilasciata in Spagna, Lothar ee, ex giocatore dell’Inter, ha dato un suo particolare consiglio ad Haaland, giocatore del momento, che milita tra le fila del Borussia Dortmund. Ha parlato anche del campionato tedesco che sta per riprendere. «La Bundesliga riapre? Può essere positivo e può servire da esempio per vedere come si può tornare alla normalità. Haaland-Real? È un giocatore che si adatterebbe molto bene a Madrid, ma ora ha bisogno di giocare , magari nel club spagnolo non giocherebbe subito da titolare. Dovrebbe ancora giocare due anni a Dortmund e poi andare al Real Madrid», ha affermato.