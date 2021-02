Matthäus, foto ricordo col Trap e l’urlo ‘Forza Inter’ nel giorno del derby

L'ex calciatore tedesco ha fatto sentire il suo appoggio all'ambiente nerazzurro nel giorno della stracittadina contro il Milan

Giornata speciale per Milano. Lo è sempre quando c'è un derby. E lo sa bene chi quella partita l'ha giocata-vissuta, da calciatore, dirigente. Lo sanno bene tutte quelle persone che hanno lavorato in uno dei due club e per questo tifano per certi colori per tutta la vita. E sanno anche perché. Perché si appartiene ad una o all'altra squadra.