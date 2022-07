Mattioli: “Dybala, ci vogliono 5 mln per l’ingaggio. Pensiamo solo che…”

Dopo la scadenza con la Juve, Dybala è in attesa di firmare il prossimo contratto con la sua nuova squadra. Ne ha parlato così il giornalista

Dopo la scadenza con la Juve, Paulo Dybala è in attesa di firmare il prossimo contratto con la sua nuova squadra. Mario Mattioli, noto giornalista, a Radio Radio ha parlato così del futuro della Joya “Adesso Dybala si trova a Torino e si allena da solo con un preparatore. Ci vogliono 5 milioni di euro per l’ingaggio. Pensiamo solo che Zaniolo ne prende 6 oggi e chiede anche di più. Vogliamo parlare del Napoli che ha offerto 5 anni a 6 milioni a Koulibaly? Antun è un personaggio particolare che non ha una grande conoscenza del mondo calcistico. Mi sembra di rivivere un paio di stagioni vissute da Roberto Baggio ai tempi del Bologna e poi del Brescia”, le sue parole.