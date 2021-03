Mauritania-Marocco, Halilhodzic non rinuncia ad Hakimi: il nerazzurro in campo dal 1′

Vahid Halilhodzic non rinuncia ad Achraf Hakimi. Nella gara tra Mauritania-Marocco, nerazzurro in campo dal 1'

Vahid Halilhodzic non rinuncia ad Achraf Hakimi. Nella gara tra Mauritania-Marocco, match valido per le qualificazioni alla Coppa d'Africa, il c.t. ha mandato in campo il nerazzurro dal 1'.