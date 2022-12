Mauro: “La Croazia ha un genio assoluto a centrocampo. Ronaldo sbraccia perché…”

In collegamento oggi su Twitch, l'ex giocatore Massimo Mauro ha parlato così dei Mondiali in corso in Qatar

In collegamento su Twitch, l'ex giocatore Massimo Mauro ha parlato così dei Mondiali in corso in Qatar: “La Croazia ha un genio assoluto che è Modric, sempre a disposizione di tutti. Sbaglia un passaggio in 120 minuti. Kovacic e Brozovic sono molto bravi e si sacrificano anche.

Sono stato duro con Ronaldo, ora mi dispiace vederlo così. Lui dipende da cross e passaggi, raramente negli ultimi anni si costruisce da solo azioni. Per quello sbraccia e si arrabbia. Come fanno a non giocare Cancelo e Leao? Incomprensibile. Penso ci sia altro se non li ha messi in campo, ma non lo so. Se ti va male come in questo caso, è un errore madornale”, le sue parole al canale di Fabio Caressa.