Mauro: “Ritorno di Del Piero alla Juventus? Il nome ideale sarebbe un altro”

“Ritorno di Del Piero alla Juventus in dirigenza? Il rapporto credo si fosse già ricomposto. Se posso dire una cosa, e non perché siamo amici ma per la stima per uomo e professionista, Vialli sarebbe stato il presidente ideale della Juve. Di Del Piero ho la stessa considerazione. Un uomo in gamba, intelligente, con visione, è molto determinato in quello che fa. La responsabilità sportiva della Juventus è una cosa importante”, ha detto al canale di Fabio Caressa.