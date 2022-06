Mauro: “Dybala? Mi viene in mente questa storia. Lukaku? Con il gioco di Inzaghi…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore commenta il ritorno dell'attaccante belga e parla della situazione della Joya

Gianni Pampinella

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro commenta il ritorno di Lukaku, Per l'ex giocatore Big Rom rimette l’Inter davanti a tutti nei pronostici. "Sicuramente, anche se poi la favorita non è detto che vinca, come insegna la scorsa stagione dei nerazzurri. Ma Lukaku con Conte ha spostato gli equilibri. È stato immarcabile per tre quarti di campionato, difensori anche molto quotati hanno fatto figure “barbine”, in Italia è stato devastante. Ricordo Romagnoli che arrancava a rincorrerlo, ma anche i duelli con Chiellini in cui persino Giorgio non usciva sempre vittorioso".

Lo ritroveremo uguale?

«Il modo di giocare di Conte, molto umile nell’organizzare il contrattacco lasciandogli tanto campo per venire incontro alle sue caratteristiche, era l’ideale. Per come l’Inter ha giocato con Inzaghi, cercando occupare la metà campo avversaria, Lukaku forse potrebbe avere qualche difficoltà in più, le stesse vissute a Londra. Contro la difesa schierata, con i compagni molto vicini a lui e senza grandi spazi, può fare più fatica».

Con il suo ritorno Dybala non rischia di diventare un lusso?

«Mi viene in mente una storia legata a Elkjaer del Verona: ogni estate doveva andare alla Roma, ma poi si metteva di mezzo Boniperti, che non lo prendeva per la Juve ma bloccava il suo trasferimento in giallorosso. Oggi Dybala potrebbe essere un lusso per l’Inter, ma intanto non andrebbe a una squadra concorrente. E poi avere problemi di abbondanza e di qualità in attacco è sempre piacevole».

