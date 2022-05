Mauro: “Ieri sera ha vinto un po’ il culo. Per come è andato il cammino del Real…”

Le parole dell'ex calciatore: "Per come è andato il cammino delle merengues quest'anno era scritto che andasse così"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Massimo Mauro, ex calciatore, ha commentato così la vittoria di ieri del Real Madrid in finale di Champions League contro il Liverpool: "Ieri sera ha vinto un po' il culo. Io credo a queste cose ogni tanto, per come è andato il cammino delle merengues quest'anno era scritto che andasse così", le sue parole.