Mauro: “Situazione Inter? Incredibile compri ancora giocatori”. Chiambretti replica così

Il conduttore ha risposto all'opinionista, che ha parlato così dell'acquisto di Arturo Vidal nonostante le difficoltà dell'Inter

Nonostante l'Inter viaggi a vele spiegate in campionato e sia prima in maniera indiscussa, a Tiki Taka si discute ancora dei problemi finanziari della società. Dopo le parole del direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, Massimo Mauro ha voluto commentare così le scelte di mercato del club nerazzurro: "E' incredibile sentendo queste cose come abbiano comprato ancora dei giocatori: ad esempio Vidal è un impegno importante dal punto di vista economico". Il conduttore Piero Chiambretti, però, ha voluto rispondere prontamente all'opinionista riportando i fatti: "Quello l'hanno comprato a settembre quando ancora non erano crollati", la sua replica.