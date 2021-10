Mauro: “Rigore Juve svilisce arbitro e calciatori. L’arbitro ha visto tutto, il fallo non c’è”

Intervenuto a Tiki Taka, Massimo Mauro, ex centrocampista della Juventus, ha commentato così il rigore assegnato alla Juventus

"La prima cosa da dire su quel rigore è che dimostra che c'è la moviola in campo, che arbitra la partita; la seconda è che svilisce il lavoro dell'arbitro, che ha visto benissimo e che ha detto di continuare; svilisce anche il ruolo del calciatore. Non si può più avere un contrasto, ma il calcio è uno sport di contatto, fisico. Se c'è un contatto e non danneggia l'avversario, non è fallo".