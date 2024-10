Intervenuto negli studi di Pressing, Massimo Mauro, ex calciatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro la Roma: "Partita molto difficile per entrambe: mi aspettavo di più dall'Inter, non è riuscita a fare una bella partita anche se ha sfruttato le occasioni. La Roma è in difficoltà, ci prova: l'Inter non ha giocato come al solito. E' una vittoria da grande squadra comunque, sono tre punti importanti.