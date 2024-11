Intervenuto negli studi di Pressing , Massimo Mauro , ex calciatore, ha parlato così del pareggio di ieri tra Inter e Napoli: "Non sarebbe stato giusto se una delle due avesse perso: è stata una partita valida agonisticamente, un po' meno tecnicamente. Due gol evitabili: il gol del Napoli è una papera difensiva generale dell'Inter, mentre il tiro di Calhanoglu è stupendo ma centrale.

Non meritavano di perdere, il pareggio è perfetto per questa bellissima partita: i giocatori si sono picchiati per 95' ma seriamente. E quando è così è uno spettacolo. Il rigore di Dumfries? Io spero che un giorno capiti che un allenatore che ha un rigore a favore faccia la stessa cosa di Conte: io gli credo quando dice che non parla per il Napoli e per il calcio, ma lo fa quando ha un rigore contro".