Mauro: “Inter sfortunata, non in crisi. Juve? Allegri ha fatto un miracolo”

Le considerazioni dell'ex calciatore bianconero a proposito della bagarre che si è creata ai vertici della classifica di Serie A

La Juventus è al tredicesimo risultato utile consecutivo, avvicinandosi ulteriormente alle squadre di vertice. Della gara dei bianconeri e non solo ha parlato Massimo Mauro alla Gazzetta dello Sport. Questo un estratto delle sue considerazioni: «Piano piano rosicchiano. E lo fanno con nove infortunati: a Empoli Allegri ha fatto un miracolo, con i pochi che aveva a disposizione. Ho visto capacità di soffrire e bellezza nei voli in contropiede, ma anche nell’azione geometricamente perfetta del primo gol, disegnata, rifinita e conclusa alla grande».

«Non potevano continuare con l’andatura del girone d’andata. Ma l’Inter è stata anche sfortunata, non mi sembra una squadra in crisi: ha creato sei-sette occasioni, ha concesso due tiri al Genoa. Certo, si è inceppato l’attacco... Il Milan è mancato un po’ di personalità. Se la Juve è tornata a saper soffrire i rossoneri dopo aver preso il pari non sono riusciti a farne un altro. Per il finale servirebbe una spinta nel carattere, dagli uomini più esperti, Ibrahimovic in testa».