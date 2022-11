Mauro: “L’Inter ha struttura per riprendersi. Napoli? Il lavoro di Spalletti…”

Massimo Mauro, ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Gestire l’entusiasmo diventerà il vero lavoro di Spalletti e della società. Queste prestazioni hanno messo il Napoli davanti a tutti ed è la pretendente numero uno allo Scudetto. Gestire la pressione della squadra favorita, della formazione che esprime il calcio migliore, non sarà facile. Giocare da primi in classifica è difficile ma più si è consapevoli della propria forza e più lo si può fare. Pur avendo delle individualità che vanno ben oltre i giocatori normali, tipo Osimhen, Kvaratskhelia, Kim, Lobotka, penso sia il gruppo che sta facendo qualcosa di eccezionale. E poi il modo in cui li fa giocare l’allenatore… Non vorrei lodare eccessivamente Spalletti ma credo che gran parte dei meriti siano i suoi se qualsiasi giocatore schieri, gioca bene.