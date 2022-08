Mauro: “Juve, Bremer formidabile: più adatto di De Ligt. Scudetto? Penso…”

«Il suo marchio di fabbrica: solidità e organizzazione. La Juve del 2021-22 non è stata "cattiva" e allo stesso tempo non faceva paura agli avversari come in passato.

Ecco, Allegri deve innanzitutto sistemare la difesa, e in questo è bravissimo. Poi codificare qualche giocata in più per mettere in condizione Vlahovic di non ricevere palla sempre spalle alla porta. Infine, recuperare qualche giocatore in difficoltà, come ho detto prima. E su questo terzo punto non ho dubbi che Max riuscirà nella missione».