Mauro: “La Juve non può vincere lo scudetto. Il Napoli sì: ecco perché”

Massimo Mauro, su Pressing, ha detto la sua sulla Juventus - reduce dall'1-1 contro il Lecce - e si è lanciato in un paragone con il Napoli di Contesottolineando che la prima non può essere una squadra candidata allo scudetto mentre la formazione azzurra, che ha battuto il Toro 1 a 0, sì. «Il Napoli merita il primo posto in classifica, ha una maturità da grande squadra adesso. Oggi, dopo la prima occasione del Torino, la squadra di Conte poteva fare cinque o sei gol e ha sofferto poco. Il miglior in campo è stato il portiere granata. Certo, non vedremo mai un certo tipo di gioco, ma io sono affascinato da squadre che sanno che cosa fanno in campo, o verticalizzi, o tieni la palla, però alla fine vinci, sono squadre soprattutto umili», ha spiegato.