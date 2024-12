Grazie al gol di Scott McTominay al 31', il Napoli vince 1-0 sul campo del Torino e allunga in vetta alla classifica, portandosi a +4 su Atalanta, Inter, Fiorentina e Lazio.

Quarta vittoria in trasferta per la squadra di Antonio Conte che colleziona un altro clean sheet. Crolla, invece, la Lazio che perde 3-1 sul campo del Parma. I gol di Man, Haj Mohamed e Del Prato regalano un importante successo ai ducali, a poco vale la rete di Castellanos a 9' dalla fine per i biancocelesti.