Mauro: “Juve da rifondare. Ecco chi venderei. Vedere McKennie che…”

Intervenuto nel corso del programma Tutti Convocati, Massimo Mauro ha parlato della deludente prima parte di stagione della Juventus. Questo il commento dell'ex giocatore: "La Juve è una squadra da rifondare. Mi hanno chiesto se venderei Chiesa e De Ligt, sì per prenderne 4 o 5 buoni. Da quando la Juve ha perso i 6 fenomeni italiani, non ha più rinnovato con italiani forti. Vedere McKennie che non sputa sangue....se non sputa sangue non può giocare. Rabiot gioca in punta di piedi...non se lo può permettere nessuno in quella squadra".