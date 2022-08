Mauro: “Juve ingiudicabile senza Pogba e Di Maria. Se ne togliessimo 3-4 a Inter o Milan…”

«Io credo che non sia giudicabile una Juve senza Bonucci, Pogba, Di Maria e Chiesa. Soprattutto questi ultimi due sono troppo importanti per la manovra offensiva, quindi ritengo opportuno rimandare giudizi ed eventuali critiche a quando vedremo la squadra non dico al completo, ma almeno meno rattoppata. O pensiamo che se leviamo tre-quattro giocatori di questo livello a Inter, Milan, Napoli o Roma poi non vadano in difficoltà?».

«Purtroppo non penso che tatticamente ci siano molti margini di cambiamento, finché non saranno recuperati alcuni degli uomini chiave. L’unica è valutare se sarà possibile inserire qualche uomo diverso. Per esempio, Miretti e Rovella a Marassi sono entrati molto bene in partita. Non voglio, però sostituirmi ad Allegri: se certi giocatori scendono in campo e altri no c’è di sicuro un motivo che solo l’allenatore conosce al 100%».