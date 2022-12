Mauro su Lautaro: “In finale ha sbagliato tre occasioni ma il futuro è suo. All’Inter…”

"E' stata una finale divertente, tante occasioni da gol, nei supplementari e negli ultimi 10' dei 90' ci siamo emozionati. Anche chi non è coinvolto per tifo, Lautaro ha sbagliato tre volte davanti alla porta e i francesi non sono riusciti a segnare all'ultimo minuto. Quello è il bello del Mondiale. Lautaro? Intanto si porta a casa un titolo pazzesco, ma deve continuare a giocare così. Deve lottare con Alvarez per il posto da titolare, il futuro è dalla parte di Lautaro. E' migliorato tantissimo all'Inter, il ruolo da titolare potrebbe essere il suo. Per me deve essere da sprone"