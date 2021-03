Mauro: “Pirlo lo vedo bene, mica doveva lottare subito per lo scudetto. Che cazzata dire che…”

L'ex calciatore di Juve e Napoli ha parlato del lavoro di Pirlo e dell'annata dei bianconeri

"Pirlo lo vedo bene. La Juve ha fatto questo discorso: tutti in difficoltà, non ha fatto preparazione, ha investito sui giovani. Non è detto che doveva lottare per forza per lo scudetto. Certo l'uscita dalla Champions è stata brutta. Devono preparare l'anno prossimo, due anni senza lottare non te lo puoi permettere. Poca personalità di Pirlo? È una cazzata. Zidane non sbraita e ha vinto due Champions consecutive".