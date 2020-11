Mauro: “Chi vince lo scudetto? La Juventus se nel 90% delle partite…”

Chi vincerà lo scudetto? Difficile rispondere in questo momento, ma Massimo Mauro non si è tirato indietro. Questo il suo parere, espresso nell’intervista concessa ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Rispondo con un numero. Anzi, con una percentuale: se Chiellini, Bonucci e Ronaldo riuscissero a giocare il 90% delle partite, la Juventus potrebbe vincere ancora. Ovviamente non possiamo prevederlo, ma questi tre fanno tutta la differenza del mondo. In ogni caso, nonostante le fasce non mi convincano, Pirlo ha ancora l’organico migliore. Milan? Per lo scudetto, la vedo dura. Per la Champions il discorso cambia, ha tutto per qualificarsi: Pioli ha fatto e sta facendo un lavoro straordinario. Ha capito come lavorare al Milan, in questo Milan: ha riconsegnato ai tifosi e all’ambiente un senso di appartenenza che mancava da anni”.