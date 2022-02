Max Pezzali: “Stasera avrei voluto in campo anche i giocatori dell’Inter di Materazzi”

Lo stato d'animo di Max Pezzali prima della sfida di CL

Max Pezzali, noto tifoso della squadra nerazzurra, ha parlato delle sue aspettative per la sfida di Champions League in programma stasera: "Il sorteggio poteva andare meglio. E' per queste partite che val la pena tifare e giocare a calcio. Vorrei poter dedicare "Sei un mito" ai ragazzi, che immagino siano belli carichi e concentrati. Come era mitica l'Inter di Materazzi e degli altri ragazzi che avrei voluto stasera in campo. Avrei in programma ormai da due anni due date a San Siro. Sono già sold out. Se le cose vanno così si potrà tornare alla normalità. Pressione e adrenalina? Non so come la vivono i calciatori, ma sapere quello che devi fare non ti fa pensare all'importanza del momento. Uomo partita? Spero tantissimo che possa essere Dzeko, per il tipo di gioco che fanno loro. Che possa essere utile il nostro attaccante".