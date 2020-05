Mazzantini su Perugia-Juve: “Ero in panchina in Juve-Inter del 1998. Dio vede, non dimentica e…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Mazzantini ricorda Perugia-Juventus del 2000, gara persa dai bianconeri puniti dal gol di Calori che regalò lo scudetto alla Lazio. “Quando vedevo la Juve mi gasavo come Freddie Mercury. Ho nelle orecchie le insistenze degli juventini: non volevano giocare. E le nostre per giocare: non ne potevamo più di stare in ritiro. Io cazzeggiavo, come sempre: sono sempre stato un po’ matto, mi piace sdrammatizzare. Ad un certo punto ho preso un phon, sono andato da Collina e ho fatto finta di asciugarlo. Ma con il massimo rispetto, eh? Lui era un fuoriclasse“, racconta l’ex portiere ha vestito la maglia dell’Inter per tre stagione, dal 1996 al 1999.

E al fischio finale di Collina?