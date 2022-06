Mazzantini: “Onana punto interrogativo. Dybala? Uno come lui fa sempre comodo”

Andrea Mazzantini, ex portiere dell'Inter tra il 1996 e il 1999, in un'intervista concessa a DerbyDerbyDerby.it ha parlato delle strategie di mercato dei nerazzurri: "Dybala? È un calciatore di grandissima qualità. Uno come lui fa sempre comodo. In qualsiasi club. Gli infortuni li hanno tutti. Con la pandemia, i ritmi di allenamento si sono abbastanza spezzati. Non c'è un calciatore più o meno colpito dalla problematica. Lukaku? Aveva detto che voleva tornare a casa. È una macchina da gol. Lukaku lo conosciamo tutti. La storia del calciatore si commenta da sola. In caso tornasse, non potrebbe fare altro se non bene. Mkhitaryan è un ottimo giocatore, come ha dimostrato in questi anni. Tra la linee è davvero raro trovare calciatori tanto incisivi quanto lui. All'Inter è importante che arrivino giocatori di qualità. Giocatori da Inter, tanto per intenderci. De Paul e Bremer? Sono due nomi che potrebbero fare la differenza, specie in Champions, dove i dettagli faranno ancor più la differenza".