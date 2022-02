Cagliari-Napoli, Mazzarri: “Abbiamo fatto tutto noi. Rigore di Mario Rui: il VAR…”

Anche il tecnico rossoblù ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pareggio contro la formazione di Spalletti

Walter Mazzarri il Napoli lo ha anche allenato. Oggi ha provato a batterlo e ci è andato vicino con il suo Cagliari. Alla fine è arrivato un uno a uno che lui ha commentato così a DAZN: «Ogni gara a sé, abbiamo fatto una grande gara e abbiamo avuto dieci minuti nel finale di primo tempo, a parte un po' di apprensione, abbiamo fatto tutto noi. Abbiamo creato cinque-sei palle gol. Clamorose. Quando si sbagliano tanti gol davanti al portiere non posso neanche rimproverare più di tanto i miei. Sono convinto che Baselli ha sbagliato quel gol ma se si tira 100 volte 99 si fa gol. Facciamo grandi gare e meriteremmo qualche punto in più, per come si sono svolte le gare. Questa è un'annata partita così ma nel girone di ritorno i miei calciatori stanno facendo cose speciali mettendo sotto compagini forti e facendo gran calcio».

Ha fatto tipo basket, per me era rigore clamoroso. L'arbitro ha fatto un'ottima partita. Può essere rimasto ingannato, ma il VAR lo vede. Magari lo sbagliavamo. Ha visto un fallo in attacco? Il fallo non visto dall'arbitro, l'arbitro vede un fallo che non c'è e lo mandi al VAR, si faceva vedere. Secondo me si dovrebbe fare così, altrimenti è una volta una linea, una volta un'altra. Il mio giocatore si sposta per non fare fallo. Mario Rui mette la mano e si butta. Si sono sbagliati gol che erano forse più facili di un rigore. Senza polemica. Gli errori li fanno tutti, ma dal VAR mi aspetto più attenzione. In una partita stradominata si perdono punti così. Ci garba essere tutelati come gli altri. Il presidente ha detto che l'arbitro ha fatto una grande partita? Il presidente gli episodi non li vedi, poi glieli ho fatti vedere io.