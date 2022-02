Mazzarri: “Nandez sempre in palestra. Ma è l’ultimo dei miei problemi”

Alla fine ì Nandez è rimasto ancora al Cagliari, come la scorsa estate. Accostato a Inter, Juve e Napoli, il centrocampista non si è mosso

Alla fine Nahitan Nandez è rimasto ancora al Cagliari, come la scorsa estate. Accostato a Inter, Juve e Napoli, il centrocampista non si è mosso. Così Walter Mazzarri oggi in conferenza stampa ha parlato delle sue condizioni e della sua permanenza: “L’ho visto infortunato perché è sempre in palestra. Non ci ho ancora parlato. Ma è l’ultimo dei miei problemi. Per noi è una risorsa, abbiamo un grande rapporto. Tutto il resto non ci interessa e grazie a Dio il mercato è finto”.