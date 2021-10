Mazzarri: “A Cagliari sono tornato bambino”. Siparietto in campo con una bottiglia

L'allenatore rossoblù ha commentato la vittoria dei suoi con la Samp e ha scherzato su una scena che si è vista mentre era in campo

Sulla partita dei suoi ha aggiunto: «Ho cercato di dare i miei concetti ai giocatori. Anche per chi vince gli scudetti è difficile vincere se non si è solidi, bisogna esserlo anche per esprimere un bel calcio. Figuriamoci noi nelle zone basse della classifica. Fino a che c'era Dalbert in campo si era partiti bene fino all'1-0 poi ci è venuta la paura di vincere ed è un disagio che questa squadra si porta dietro da tempo». «Se ho sentito la gara con la Samp? Quando accetto una sfida sono adrenalinico e do il massimo per la squadra che alleno. Cagliari è una città bellissima, una piazza che se si lavora bene può farti togliere diverse soddisfazioni, vorrei lasciare qualcosa che non è riuscito a fare in questi ultimi anni questo club. Una cosa su cui mi sono buttato, come se fosse il primo anno in Serie A. Sono tornato ragazzo», ha confessato l'ex allenatore nerazzurro.