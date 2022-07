Mazzia: “Bremer merita la Juventus. Il prezzo? Lasciamo parlare il campo”

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Bruno Mazzia, ex calciatore della Juventus, ha parlato così dell'acquisto di Gleison Bremer da parte dei bianconeri: "Bremer, nella scorsa stagione, ha dimostrato di poter meritare un top club. E' un giocatore di assoluto valore, per me farà bene alla Juve. Mi è dispiaciuto molto per la cessione di de Ligt, ma non ha avuto l'accoglienza che meritava. Bonucci e Chiellini non hanno mai deposto definitivamente le armi, anche per questo è incappato in qualche difficoltà di troppo. E' andato via da grande campione, quei soldi vengono investiti solo per i migliori".