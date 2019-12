Pagelle e top 11 di Mazzocchi, due nerazzurri: “Alcune amnesie, un voto in meno per…”

Marco Mazzocchi ha stilato le sue personali pagelle natalizie della squadre di serie A. Un campionato, che si sta rivelando più avvincente di quelli passati proprio grazie ai nerazzurri. Questo il giudizio, un po’ al ribasso, del giornalista della Rai: “L’arrivo di Conte vale il primato condiviso con la Juventus. Qualche infortunio ne ha condizionato il cammino ma sono alcune amnesie (tipo Firenze) che non vanno. Benissimo Lautaro, bene Lukaku. Un voto in meno per l’eliminazione Champions. 6,5″.

LA TOP 11 – “La mia Top 11 Natalizia: Szczesny, De Vrij, Smalling, Bonucci Gomez, Sensi, Kulusevski, Luis Alberto, Zaniolo. Immobile, Joao Pedro. Allenatore Mihailovic (ci penserà lui a bilanciarla!)”.