Giuseppe Mazzola è un nuovo calciatore dell'Alcione. Il centrocampista classe 2005, proveniente dall'Inter, si presenta così: "Sono contento, la squadra è molto giovane e mi sono ambientato subito. Coi ragazzi mi trovo bene, il mister è una persona davvero in gamba e sono felice di essere allenato da lui. Sono convinto che si potrà fare bene. Abbiamo iniziato da poco, quindi è difficile dire qualcosa di concreto ma secondo me le basi ci sono, resto fiducioso per la stagione".