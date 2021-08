Mazzola: “Correa? Farà bene all’Inter, mi piace molto. Dzeko top. Dumfries…”

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Sandro Mazzola ha commentato gli ultimi arrivi di casa Inter, da Correa a Dzeko e Dumfries

"Correa mi piace, a mio parere farà molto bene. Mi piace vederlo giocare. Così ad una prima occhiata, mi pare che l'Inter sia costruita bene però bisogna vedere le prime tre partite per fare una valutazione più approfondita. Anche Dzeko, mi piace molto. Dumfries? Voglio vederlo bene perché all'Inter in quel campo ci sono grandi responsabilità. Quella maglia finché non la indossi non sai che come potrai reagire. Magari, e parlo in generale, le gambe improvvisamente possono diventare molli".